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MASAL ŞATOSU OYUNCULARI KİMLER?

Burak Kuka'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin oyuncu kadrosunda Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun ve Ayça Tilki yer alıyor.

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVETFİLMİNİN KONUSU

Masal Şatosu: Sihirli Davet, masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. 11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları ile güzel bir yaz tatili geçirmektedir. Bir gece bahçesinde gördükleri, Neşe'nin tatilinin bambaşka bir hal almasına neden olur. Bahçesinde masal kahramanı bir cüce gören Neşe, cücenin bahçeye bir şey sakladığını görür. Sabah olduğunuda ilk iş bahçeye bakmak olan Neşe, sihirli bir anahtar bulur. Sihirli anahtar, masal diyarının kapısını açmaktadır. Neşe, abisi ve arkadaşları, sihirli anahtar sayesinde unutamayacakları bir maceraya atılır.