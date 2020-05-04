Maske başvurusu nasıl yapılır? Eczaneden ücretsiz maske nasıl alınır? sorularının yanında "Hayat Eve Sığar uygulamasından ücretsiz maske nasıl alınır?" sorusu da artık vatandaşların gündeminde yer alacak. Koronavirüs tedbirlerine göre, market, pazar ve toplu ulaşım gibi yerlerde maske kullanmak zorunlu hale getirildi. E-Devlet üzerinden yapılacak maske başvurularının dağıtımını PTT ve eczanelerle yapılıyor. Ancak son yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile SSK'lı olarak bir yerde çalışanların maskelerini çalıştıkları yerden alacakları belirtilmişti. Son olarak ise bugünden itibaren Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske başvurusu yapılacağı açıklandı. Ücretsiz maske başvuru detayları haberimizde.

'HAYAT EVE SIĞAR' UYGULAMASINDA ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu uygulamaya gelen yenilikle kullanıcılar maske kodunu artık Hayat Eve Sığar uygulamasındaki "Sağlık Durumu" sekmesi altından alabiliyor.Uygulamanın ana ekranının sol üstünde yer alan ana menünün en üst kısmında “Maske Talep Et” bölümü eklendi. Bu kısım üzerinden maske talebinde bulunan kullanıcıların karşısına, bir barkod çıkıyor. Kullanıcılar, bu barkod ile birlikte kendilerine en yakın eczaneden maskelerini alabiliyor.

HAYAT EVE SIĞAR CORONA VİRÜS UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini sorarken 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor. Bluetooth servisini açan uygulama kullanıcının sokakta gezerken karşılaştığı kişilerden birisi daha sonra pozitif çıktığı takdirde 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıda bulunuyor.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Uygulamanın erişim izinleri bölümüne bakıldığında ise kullanıcıların şu bilgilerine eriştiği görülüyor: Kişiler, yaklaşık konum (ağ tabanlı),kesin konum (GPS ve ağ tabanlı),kablosuz bağlantı bilgileri, internetten veri alma, ağ bağlantılarını görüntüleme, Bluetooth ayarlarına erişim, tam ağ erişimi, cihazın uyku moduna geçmesini önleme.

Sağlık Bakanlığı'ndan uygulama ile ilgili yapılan bilgilendirmede ise şöyle denildi:

"Yakın sürede çok fazla riskli alanlarda dolaşan ve fazla kişi ile temas eden kişiye risk puanı verecek ve o kişiyi gerekirse teste gönderecek, hatta arkadaşları varsa eklenmiş senin şu arkadaşının riski yükselmiş uyarısı verecek. Test yapılıp negatif çıkarsa, riski sıfırlayacak.

Uygulama ile bulunduğunuz bölgedeki enfekte hasta yoğunluğunu görebiliyorsunuz. Aile ve yakın görüştüğünüz herkese yükletme gayretinde olunursa faydası çok olacaktır. Ayrıca izolasyon altında bulunanların yüklemesi kaçınılmaz. Herkesin bu uygulamayı yükleyerek kullanmaya başlaması birçok şeyin takibini, hastalık sonrasındaki temas zincirinin kolayca bulunmasını sağlayacaktır."

MASKE BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR? E-DEVLET

Ücretsiz maske edinmek isteyen vatandaşlar başvurularını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet üzerinden yapabilir. Başvurunun yapılabilmesi için açılan sayfada ücretsiz maske başvuru sekmesine tıklanmalı ve TC. Kimlik Numarası, isim soyisim adres, telefon numarası bilgilerinin eksiksiz doldurulması gerekiyor. Formda ayrıca aile fertleriniz için de maske başvurusunda bulunabilirsiniz.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KOD İLE ECZANEDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

TEB Başkanı Erdoğan Çolak'tan eczanelerden maske teminine ilişkin açıklamada, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli."

ÇALIŞANLARA ÜCRETSİZ MASKE KODU GELMEYECEK

Eczacı Odası son yaptıkları açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanılan yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapıldığını açıkladı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir."