MasterChef dün akşam hangi takım kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? soruları merakla araştırılıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı MasterChef'te takımlar ödül oyununda bayrak yarışı yaptı. MasterChef kaptanlık oyununda ise Mehmet Şef'in Mustafayı stüdyodan kovması son bölüme damga vurdu. İşte 7 Ekim 2019 MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF MUSTAFA KOVULDU

MasterChef Türkiye son bölümde yarışmacılar gözleme yaptı ve jüri en iyi yapan 3 yarışmacıyı seçti. O sırada Mustafa şeflere "Saygısızlık etmek istemiyorum ama oradaki 3 gözleme de çıtır çıtır mı?" diye sordu. Danilo Şef; "Sen kendininkini merak et! Seninki çıtır çıtır mı?" dedi. Duruma sinirlenen Mehmet Şef, "Sen kimsin? Çık dışarı!" diyerek Mustafa'yı stüdyodankovdu.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te dün akşamki kaptanlık oyununda gözleme yapıldı. Yarışmacılar tüm hünerlerini gösterdi. Jürinin tadımı sırasında Mustafa'nın gözlemesini ıtır olmadığı yönünde eleştiri aldı. Daha sonra en iyi gözleme yapan yarışmacılar seçildi. Bu sırada Mustafa'nın yüksek sesle "hepsi çıtır mı?" diye sorması gerilim yarattı. Mustafa stüdyodan çıkarıldı. Yasin ile Cemre'nin gözlemeleri en iyi iki gözleme olarak seçildi. Ancak son kararda Cemre Mavi takım kaptanı olarak seçildi.

Mustafa'ya daha sonra şeflerin kararlarını sorgulaması yüzünden ceza verildi. Eğer Mustafa'nın takımı dokunulmazlığı kaybederse, Mustafa bireysel dokunulmazlık için mücadele edemeyecek.

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI BELLİ OLDU

Mavi takımın kaptanlığını kazanan Cemre, Kırmızı takımın kaptanlığı için Eda'yı seçti.

MAVİ TAKIM: Cemre (kaptan),Batuhan, Rıfat, Yasin, Güzide, Yekaterina, Murat

KIRMIZI TAKIM: Eda (kaptan),Suna, Mustafa, F. Batuhan, Alican, Ekin, Açelya

MASTERCHEF DÜN AKŞAM HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te bu akşamın ilk dokunulmazlık oyununda kültürümüzün öne çıkan 5 sakatat yemeği yapıldı. Yemekler bayrak yarışı usulü yapıldı. Yani her bir yarışmacı sırayla yemekleri yaptı. Kıyasıya rekabetin ve zamanla mücadelenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı.

İşkembe çorbasının puanını mavi takım aldı.

Yaprak ciğerin puanını kırmızı takım aldı.

Yüreğin puanını kırmızı takım aldı.

Koç yumurtasının puanını mavi takım aldı.

Uykuluğun puanını kırmızı takım aldı.

Böylece MasterChef 7 Ekim'deki ödülün sahibi kırmızı takım oldu.