MasterChef Türkiye'nin ilk 5 yarışmacısı Fatma, Milhan, Dilara, İbrahim ve Tunahan kaldı. Diğer yarışmacılar yedek kadroda yer alabilmek için mücadele etti. Birinci aşamada yuvalama köftesi yapıldı bu aşamada, Nursima, Ateş ve Berk yedek kadroya girdi.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

İkinci aşamada ise kuru ve taze soğan ile pırasadan oluşan yaratıcı bir yemek yapılması istendi.

Sergen ve Mete yedek kadroya girmeyi başardı.

Sevgi, Fikret, Baturalp, Umut Can ise elendi.

Yeni bölümlerde yeni gruplar ana kadroya dahil olabilmek için mücadele edecek.