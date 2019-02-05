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Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum. İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır. Teşekkür ederim.