Mathieu Forget ile 'yolculuğa davet'

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Dans, performans, fotoğraf, kamera ve dijital estetik alanlarında çalışan çok yönlü Fransız sanatçı Mathieu Forget, nam-ı diğer Forgetmat, Institut français Türkiye’nin daveti, Beşiktaş Belediyesi ve Habertürk’ün desteğiyle “Yolculuğa davet #4” adlı sergisi ile Şubat ayında Ortaköy Kethüda Hamamı’na konuk oluyor.

Milyonlarca insan tarafından izlenen video ve fotoğraflarıyla, “Uçan Fransız” olarak anılan sanatçı, yeteneğini tüm dünyada uçuruyor, zamandan ve benzersiz anlardan çalarak modern ve eşsiz bir görsel şiir yaratıyor.

Bedenini, sadece bir mimariyi, bir manzarayı, bir ufku izletmek, hayran bırakmak için harekete geçiriyor.

Kasım 2021’de, Institut français’nin daveti üzerine Türkiye’ye gelen sanatçı, ülkenin en önemli kültürel varlıklarının bulunduğu yerlere misafir oldu.

Zamanı askıya alarak, koreografisini gerçekleştirirken o alanların güzelliklerini öne çıkardı. Gerçeküstü ve şiirsel bir anlatımla sahnelediği Tuz Gölü, sanatçının sembolleşen çalışmaları arasında yerini aldı.

İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’ya, Bodrum’a, Kapadokya’ya uzanan bu dijital etkinlik, yer çekimine meydan okumaya ve yeni bir yolculuğa davet!

Yolculuğa davet #4 sergisi alışılmadık bir performans ile açılıyor. Uğurhan Akdeniz tarafından tasarlanan açılış etkinliği için özel olarak hazırladığı performansında Forgetmat’e sema performansı ile Alper Akçay katılırken, Neyzen Burak Malçok ilk defa bu sergide dinlenecek yeni single’ı Ebabil ile bu yolculuğun sesi oluyor. Sergide sanatseverler, artırılmış gerçeklik uygulamasıyla, seçili resimlerde dans videolarını izleyebilecek. Ayrıca, bu sergi kapsamında ilk kez, Forgetmat’ın bazı eserleri izleyicinin birlikte fotoğraf çekilebileceği şekilde farklı bir teknikle basıldı.

Gözlerinizi kocaman açın, telefonlarınızı çıkartın ve Forgetmat ile yeni bir maceraya ve dansa hazırlanın, çünkü onun yolculuğuna davetlisiniz.