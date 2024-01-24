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"BEN SENİN KADAR GÜZEL ÇAY YAPAMIYORUM"

Matthew McConaughey, eşi Camila Alves'a çay demleme biçimine de övgüler yağdırdı; "Ben senin kadar güzel çay yapamıyorum. Gerçek şu ki çayımı yapıyorsun ve bana servis ediyorsun. Bu da o çayı daha da lezzetli bir hale getiriyor."

Matthew McConaughey, kavgalı bile olsalar her sabah karısının kendisine çay hazırlayıp servis etmesini "Evlilik ile flört etmek arasındaki fark" olarak tanımladı.