Matthew McConaughey: O rolü falcının tavsiyesiyle kabul ettim

"ÇOK FAZLA PARA KAZANACAKSIN"



"Tamam" diyerek onayladığı falcının söylediklerini anlatan McConaughey, "Şu anda düşündüğün bir film teklifi var. Romantik komedi... Filmde oynamalısın yoksa hayatının en büyük pişmanlıklarından biri olur. Çok eğleneceksin, harika bir deneyim olacak ve çok fazla para kazanacaksın" açıklamasını yaptı.