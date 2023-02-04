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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Matthew McConaughey: O rolü falcının tavsiyesiyle kabul ettim

Matthew McConaughey, kariyerinde önemli yeri olan 2003 tarihli romantik komedi filmi 'Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?'deki (How to Lose a Guy in 10 Days) rolü nasıl kabul ettiğini açıkladı

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  • Matthew McConaughey: O rolü falcının tavsiyesiyle kabul ettim - Magazin haberleri

    20. yıldönümü yaklaşan Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?'deki (How to Lose a Guy in 10 Days) filminin başrol oyuncuları Matthew McConaughey ile Kate Hudson, samimi açıklamalarda bulundu.
  • Matthew McConaughey: O rolü falcının tavsiyesiyle kabul ettim - Magazin haberleri

    'Vanity Fair'e konuşan McConaughey, başta rolü kabul edip, etmemek arasında kararsız kaldığını söyledi. Teklifi değerlendirdiği sırada başından geçen olayı dile getiren Matthew McConaughey, "Birden karşıma bir adam çıktı ve 'Hızlıca falına bakabilir miyim?' dedi" ifadelerini kullandı.
  • Matthew McConaughey: O rolü falcının tavsiyesiyle kabul ettim - Magazin haberleri

    "ÇOK FAZLA PARA KAZANACAKSIN"

    "Tamam" diyerek onayladığı falcının söylediklerini anlatan McConaughey, "Şu anda düşündüğün bir film teklifi var. Romantik komedi... Filmde oynamalısın yoksa hayatının en büyük pişmanlıklarından biri olur. Çok eğleneceksin, harika bir deneyim olacak ve çok fazla para kazanacaksın" açıklamasını yaptı.
  • Matthew McConaughey: O rolü falcının tavsiyesiyle kabul ettim - Magazin haberleri

    "FALCIYI FİLM STÜDYOSUNUN TUTTUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

    Ünlü oyuncu, gizemli adamı film stüdyosunun tuttuğunu düşündüğünü ama yine de kararını etkilediğini ve ertesi gün teklifi kabul ettiğini belirtti.
  • Matthew McConaughey: O rolü falcının tavsiyesiyle kabul ettim - Magazin haberleri

    177 MİLYON DOLAR HASILAT

    'Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?' adlı film, ilişkide asla yapılmaması gerekenler listesini hayata geçirmeye çalışan dergi yazarı bir kadın ve patronuyla her kadını kendine aşık edebileceğine dair iddiaya giren çapkın bir adamın karşılaşmasını anlatıyordu.

    50 milyon dolar bütçeyle çekilen film, dünya genelinde 177 milyon dolar hasılat elde ederek, romantik komedi yapımlarına göre büyük başarı elde etmişti.

    Fotoğraflar: AP

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