"İNSANLAR BİRBİRİNE GÜVENMİYOR"



Matthew McConaughey, "Texas Valisi ya da başka bir politik kariyer düşünüyor musun?" sorusuna, şu şekilde cevap vermişti:



Bilmiyorum. Bu bana bağlı olmayabilir. Benden daha çok insanların bunu isteyip istemeyeceği önemli.



Politika şu sıralar biraz sorunlu. Hangi tarafta olduğunuz önemli değil. Sosyal ilişkiler bozuldu. İnsanlar birbirine güvenmiyor. Kendimize de güvenmiyoruz. Politika kendini yeniden tanımlandığında bununla daha çok ilgilenebilirim.