Eylemi kabul etmedi

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Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre AİHM kararı üzerine yeniden yargılanmasına başlanan hükümlü Azime Işık duruşmaya katıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden öğretmen Ümit Ayyürek’in eşi Ahmet Ayyürek’te duruşmaya geldi.
'20 YILDIR BU YÜZDEN CEZAEVİNDEYİM'
Mahkemede yeniden ifadesi alınan Azime Işık, Kürtçe savunma yaptı. Hakim ve Savcıya verdiği ifadeleri kabul ettiğini belirten Işık, polise verdiğim ifadeyi kabul etmiyorum. Çünkü polis ifademi zorla aldı. Alınmış bir ifade bile değildi. Benn ifade vermedim sadece bana zorla imzalattılar. 20 yıldır bu yüzden cezaevindeyim” dedi.
EYLEMİ KABUL ETMEDİ
Mavi Çarşı eylemini kabul etmediğini belirten Azime Işık, diğer sanıkları HADEP’deki çalışmalarımızdan dolayı tanırım. Abdullah Öcalan’ın yakalanması üzerine Molotoflu eylemler yapılmasına ilişkin bir planda ya da konuşmada bulunmadım” diye konuştu.
NEREDE OLDUĞUNU BİLE BİLMİYORUM
Bu eylemden önce Mavi Çarşı’nın nerede olduğunu bile bilmediğini söyleyen Işık, “Bu olaylar sırasında dayımın evi olan Yeşilköy’de bulunuyordum. Eylem anında Mavi Çarşı yakınında hiç bulunmadım. O gün yanımda olanlar da daha önce ifade verdiler. Mavi Çarşı olayı sırasında gözcülük yapmadım. Zaten eylemin içinde bile değildim” dedi. Tahliyesini talep eden Işık, “20 senedir bu eylem üzerime kaldı. Benim için ağır bir yük. Aklanmak istiyorum. Beraatıma karar verilmesini istiyorum” dedi.
SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet Savcısı, hükümlünün hazırlık aşamasında beyanlarının avukat bulundurulmaksızın alınmasının tek başına kararın muteberliğine halel getirmeyeceğini belirtti. Savcı, hükümlü Azime Işık’ın “Türkiye Cumhuriyeti topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik eylemde bulunmak” suçundan eski ceza kanununun hükümlünün lehine olacağını belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.
TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ
Sanık avukatları savcının verdiği mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti.
Mahkeme heyeti, hükümlü sanık Azime Işık’ın tutukluluk halinin devamına ve avukatlara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.
Kadıköy'deki Mavi Çarşı'ya 19 yıl önce molotof kokteylli saldırı düzenlenerek 13 kişinin ölümü neden oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3’ü ağırlaştırılmış müebbet Azime Işık ise müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sanıklardan Azime Işık AİHM’e başvurmuştu. AİHM 2. Dairesi, 1999’daki olayda Işık’ın Emniyet ifadesinin avukat yokluğunda alındığını, cezanın polis ifadelerine dayandırıldığını belirtmişti. AİHM kararı üzerine İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamanın yenilenmesini kabul etmişti.
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