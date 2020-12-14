Mavi'den 'Karya Kayıtları'

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Mavi, bugüne kadar yayınlamış olduğu şarkıları arasından seçtiklerini 'Karya Kayıtları'nda yeni bir müzikal yaklaşımla yorumluyor. Gümüşlük'e yerleşen Mavi'nin; Bodrum'dan aldığı ilhamla yola çıktığı, hazırlıkları ve düzenlemeleri Bodrum'da yapılan 'Karya Kayıtları'nın fotoğrafları ve videoları da yine Bodrum'da çekildi.

'Karya Kayıtları' projesini 'Hiçedönük' isimli teklisi ile açan Mavi, 'Acaba' isimli ikinci teklisi ve videosuyla devam etti. Eklenen dört yeni şarkısı ile altı şarkılık bir Ep olarak dijital platformlarda 18 Aralık Cuma yerini alıyor 'Karya Kayıtları'.

Ep'nin diğer şarkıları da tıpkı önceki tekliler gibi Berkant Çelen'in incelikli düzenlemelerini ve gitar eşliklerini taşıyor. Söz ve müziğin Mavi'ye ait olduğu şarkılar hem bir sanatçı seçkisi hem bir kişisel barışma niteliğinde.

Diskografisinin en çok dinlenen şarkısı olan Silmesinler İzlerimi'yi Ep'den çıkacak ilk video olarak belirleyen Mavi, yönetmenlik görevini üstlenerek Bodrum çevresinin eski yerleşimlerinde ve turkuaz sularında görsel açıdan zengin bir klip hazırladı.