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Maydanoz nasıl saklanır? Dışarıda, buzlukta ve dolapta maydanoz saklama yöntemleri

Maydanoz her daim yeşil olan bir bitkidir. Ve bu yeşilliği korumak çok önemlidir. Bunun için birtakım saklama yöntemleri mevcuttu. Şimdi gelin sizlerle bu yöntemleri paylaşalım. İşte tüm püf noktalarıyla maydanoz saklama yöntemleri…

Maydanoz Nasıl Saklanır? Dışarıda, Buzlukta ve Dolapta Maydanoz Saklama Yöntemleri
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Maydanoz Nasıl Saklanır?

Maydanoz yeşil renkli bir sebze olduğu için saklama koşullarında tazeliğini korumak ve vitaminlerinin kaybını önlemek önemlidir. Bu sebeple maydanoz güneş almayacak bir yer de muhafaza edilmelidir. Canlılığını korumak için buzdolabı ya da buzlukta gerekli işlemlerin ardından uzun süre saklanabilir. Şimdi maydanoz saklama yöntemlerini adım adım inceleyelim.

Maydanoz Buzdolabında Saklanır Mı?

Maydanoz birkaç farklı şekil de buzdolabında saklanabilir. İlk yöntem:

  • İlk adım maydanozun yaprak ve sap kısımlarını birbirinden ayırmaktır.
  • Ardından sap kısımlarını yaklaşık 10 dakika kadar sirkeli suda bekletin. Sonrasında süzün ve kurumaya bırakın.
  • Yaprak ve cam kısımlarını ayrı ayrı cam kavanozlara koyun ve ağzını sıkıca kapatın.
  • Burada önemli olan maydanozun havayla temasını kesmektir.

Bir diğer yöntemde,

  • Maydanozları bir bardak suyun içerisine sapları aşağı gelecek şekilde koyun.
  • Bu şekilde buzdolabına kaldırın.
  • Bu yöntemle maydanozları 10 gün kadar tazeliğini koruyacaktır.

Maydanoz Buzlukta Saklanır Mı?

Maydanozu uzun süre saklama yöntemlerinden biri de onu buzlukta saklamaktır. Bu yöntem için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

  • İlk iş olarak yine maydanozların sap ve yaprak kısımlarını birbirinden ayırın.
  • Ardından bol suda geçirerek yıkayın ve süzün. Kurumaya bırakın.
  • Sirkeli suyun içerisinde de bekletebilirsiniz.
  • Bu işlemde maydanozların nemli olmaması gerekmektedir.
  • Sonrasında maydanozların yaprak ve saplarını ince ince doğrayın.
  • Doğranan maydanozlar buzdolabı poşetinde ya da vakumlu bir poşette buzlukta saklanabilir.
  • Burada önemli bir detay var. O da buzluğa atılan her ürüne maydanoz da dahil üzerine tarih yazılı bir etiket yapıştırmak gerekiyor.

Maydanoz Dışarıda Saklanır Mı?

Maydanoz güneşli ve sıcak bir ortamda tüm tazeliğini ve vitaminlerini kaybeder. Bu sebeple dışarıda saklamaya uygun bir bitki değildir. Birkaç gün serin ortamda su dolu bir bardağın içerisinde durabilse ce uzun vadede bu yetersiz kalacaktır. Bu sebeple dışarıda saklamaya uygun bir bitki değildir.

Maydanoz Nasıl Ortamda Saklanır?

Maydanoz tüm yeşil bitkilerde olduğu gibi serin bir ortama ihtiyaç duyar. Bu sebeple mümkün olduğunca serin bir ortamda saklanması gerekmektedir. Kısa süreli muhafaza durumlarında buzdolabı işimizi görse de uzun süreli olarak buzluk ya da derin dondurucu gerekmektedir.

Aslında maydanozu siz de evinizde ya da balkonunuz da yetiştirebilir böylece dilediğiniz her zaman taze maydanozlar elde edebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan zengin bir torf toprağı ve maydanoz tohumlarıdır. Yöntemini veriyorum:

  • Geniş bir saksının yarısından fazlarına torf toprağı konulur.
  • Ardından serpeme yöntemiyle maydanoz tohumları serpilir.
  • Üzeri az miktarda toprakla örtülür.
  • Ve can suyu verilir.
  • Çimlenen kadar saksının üzerine bir poşet geçirilir.
  • Bir süre sonra yavaş yavaş maydanozların çıktığını göreceksiniz.
  • Bu süreçte poşeti kaldırın ve sıcak bir ortamda tutmaya devam edin.
  • Yaklaşık 1-1,5 ay sonra maydanozlarınız tüketime hazır hale gelecektir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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