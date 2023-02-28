Mercimek Nasıl Yetişir? Mercimek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Ne Kadar Sürede Yetişir?

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Mercimek Nasıl Yetişir?

Mercimek, baklagiller familyasına ait tek yıllık bir bitkidir. Çeşitlerine ve iklimsel koşullara bağlı olarak 15 ila 75 cm arasında boylanabilen mercimeğin tek dallı bir gövde yapısı vardır. iklimsel olarak mercimek sıcak ve ılımak bölgelerin bitkisidir. Bununla birlikte tropik iklimlerde yüksek ya da serin yerlerde de yetişme imkanı bulabilmektedir. Mercimeğin toprak isteği kumlu ve iyi havalanan kireçli topraklardır. PH isteği ise 5.5 ila 6.5 arasında değişen hafif asidik topraklardır. Mercimek münavebeli tarım için uygun bir bitkidir. Bazı bölgelerde topraklar nadasa bırakılmak yerine mercimek ekimine ayrılmıştır. Mercimek buğday ve arpa tahıllarının ardından ilk ürün hasat edildikten hemen sonra ekilebilir.

Mercimek birçok türü olan bir tahıldır. Çeşitleri;

Yeşil mercimek

Kırmızı mercimek

Sarı mercimek

Kahverengi mercimek

Siyah mercimek

Yetiştirilecek olan mercimek türünün iklim ve toprak isteği farklı olup bölgeye göre üretim yapılması daha olumlu sonuçlar vermektedir.

Mercimek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Mercimek yetiştiriciliğinde toprağın işlenmesi belirleyici olmaktadır. Bunun için iki farklı yöntem uygulanabilir.

Tahıl hasadı yapıldıktan sonra toprak 15-20 cm derinliğinde sürülür. Bu işleme anız bozma denir. Sonrasında sonbahar mevsimine kadar beklenir. Sonbaharda yağmurlar düşmeye başlayınca yabani otlar çimlenmeye başladığında mercimek ekimi yapılacak alan ikinci bir sürüm işleminden daha geçirilir.

Diğer yöntem ise tahıl hasadından sonra anız bozma işlemi yapılmaz. Sonbaharda ilk yağmurlar düşmeye başladığında ve yabani otlar çimlenmeye başladığı zaman toprak tavındayken 15 ila 20 cm derinliğinde sürülür. Ve ekime hazır hale getirilir.

Mercimek ekimi iklim ve çevre koşullarına bağlı olarak ekim ayı ortalarından kasım ayı sonlarına kadar yapılabilmektedir. Ekim yönteminde önerilen mibzerle ekim yöntemidir.

Ekim derinliği 4-5 cm olmalı, sıra arası mesafeler ise 15-20 cm arasında olmalıdır.

Mercimek ağırlıklı olarak kuru bölgelerde tarımı yapılan bir bitkidir. Bu sebeple sulama yapılmamaktadır.

Mercimek yetiştiriciliğinde bakım isteyen bir bitkidir. Buradaki önemli unsur ise yabani otlardır. Püf noktası ise ilk yağmurlar düşüp yabani otlar çimlendiğinde tarla sürüldükten sonra ekimi yapılmalıdır.

Hasat zamanı geldiğinde bitkinin sarardığı ancak tam olarak kurumadığı zaman doğru zamandır.

Mercimek Türkiye'de Yetişir Mi?

Mercimek sıcak iklimleri seven bir bitkidir. Türkiye’de kırmızı mercimek ağırlıklı olarak Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yeşil mercimek Orta Anadolu bölgesinde yetiştirilmektedir.

Mercimek Ne Kadar Sürede Yetişir?

Mercimeğin ekim ayı ortalarından kasım ayı sonlarına kadar ekimi yapılabilir. Hasat zamanı mayıs ayı ortalarından başlayıp sonuna kadar devam eder. Diğer bir deyişle mercimek yaklaşık 90 ila 100 gün arasında yetişir.

Mercimek Nasıl Bir İklimde Yetişir?

Mercimek genellikle ılıman ve subtropik iklim bölgelerinde yetişir. Mercimeğin çimlenebilmesi için ideal sıcaklık 8 ila 13o derece arasında olmalıdır. Dünyada mercimeğin üretim dağılımına baktığımızda yüzde 43 Asya, yüzde 48’i Amerika, yüzde 4’ü Okyanusya ve yüzde 3’ü ise Afrika kıtasında yapılmaktadır.

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