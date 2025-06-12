Mayolu Prenses Eugenie kraliyet tabusunu yıktı

İngiltere Kraliyet üyelerinin mayolu fotoğraf paylaşması, geleneklere aykırı bir davranış. Ancak ailenin bir üyesi, bu tabuyu kırmanın ilginç bir yolunu buldu. Sosyal medyayı aktif kullanan kraliyet üyesi Prenses Eugenie, çocuklarıyla denize girerken mayosunun üzerine şortla kamuflaj yaptığı fotoğrafı paylaşmayı tercih etti.

Dünya Okyanus Günü nedeniyle, okyanusların korunmasının ne kadar önemli olduğunu vurgulamayı amaçlamak için sosyal medya paylaşımında bulunan Prenses Eugenie, kraliyetin mayo tabusunu, beyaz şortla yıkışıyla adından söz ettirdi.

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35 yaşındaki Prenses Eugenie, genellikle eşiyle olan ilişkisi ve dedikodularla gündeme geliyordu. Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in ortanca çocuğu Prens Andrew'un Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen Prenses Eugenie, iş adamı Jack Brooksbank ile evli.

Prenses Eugenie'nin İngiltere tahtının 12'nci varisi olan büyük oğlu August, 4; 13'üncü varisi olan ikinci oğlu Ernest ise 2 yaşında.

İlk çocuğunu dünyaya getirmesinden beş ay sonra eşi Jack Brooksbank'in, iş seyahati için gittiği İtalya'da üç kadınla teknede görüntülenmesi, büyük bir skandal olarak nitelendirilmiş, çiftin boşanacakları konuşulmuştu.