Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilecek mi? sorusu İstanbul yerel seçimlerinde uzayan itiraz ve yeniden sayım sürecinde cevabını aramaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde YSK'nın ilk verilerine göre CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu yarışı önde bitirmişti. Ancak yakın takipçisi AK Parti, seçim sonuçlarına itiraz etmiş ve önce geçersiz oylar, sonra tüm oyların sayılması için YSK'ya başvurmuştu. Büyükçekmece için ise AK Parti'nin "sahte seçmen" iddiası ile YSK'ya başvurmuştu. YSK Büyükçekmece'deki iddiaların daha sonra görüşülmesine karar vermişti. Dün AK Parti YSK'ya yaptığı başvuruda İstanbul'da seçimlerin iptal olmasını talep etti, gece saatlerinde de yeniden sayımın yapıldığı son ilçe olan Maltepe'de oy sayım işlemi tamamlandı. Peki bundan sonra ne olacak?

EKREM İMAMOĞLU'NA MAZBATA VERİLECEK Mİ?

İtiraz süresinde mazbatanın ne olacağı en çok tartışılan konular arasına girdi. Süreç, Maltepe'de yeniden sayımın ardından hazırlanan birleşme tutanağında en çok oyu alan adaya mazbatanın verileceği yönde ilerliyordu. Ancak dün YSK, seçimin iptal olduğu Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 6 oyla seçim yarışını önde bitiren İYİ Parti adayının mazbatasının iptaline karar verdi. Bu karar seçimin yenilenmesine karar verilen tüm merkezler açısından emsal olacağı belirtiliyor. Bu gelişmelerin üzerine yine AK Parti'den "itiraz süreci tamamlanmadan mazbatanın adaylara verilmemesi" yönünde yapılan başvuruya YSK'nın vereceği cevaba göre Ekrem İmamoğlu'nun mazbata alıp almayacağı belli olacak.

MAZBATA NEDİR?

Osmanlıcada "tutanak" anlamına gelen mazbata; seçimlerde halkın en fazla oyunu alarak görev yapmaya hak kazanmış kişilere veriliyor. Ayrıca Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay gibi resmi kurumlarda seçilmiş kamu görevlileri de, mazbata alıyor.