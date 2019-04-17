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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Erkek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Sayın Yavuz usulsüzlüklerden bahsetti ama açıklamanın tümüne bakıldığında kaybetme hezeyanı ve içinde yanlış bilgiler olan açıklamayla karşı karşıya kaldık.
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, YSK'ya bağlıdır. Seçmen kütüklerinde hiçbir değişiklik, seçim takviminin başladığı günden itibaren YSK'nın onayı olmadan yapılamaz. Adrese dayalı kayıt sistemini tutan nüfus ve vatandaşlık genel müdürlüğü yani İçişleri Bakanlığı. Yine Adalet Bakanlığı'ndan tutuklu ve hükümlülerle ilgili verileri alarak seçmen kütüğünü oluşturur.
Açıklamalara baktığımızda ve YSK'ya verilen dilekçeyi incelediğimizde YSK'yı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığını açıkça itham ettiğini görüyoruz. Usulsüzlük varsa en başta sorumlular YSK Başkanı, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanıdır. Seçmen kütükleri ya da sandık listeleri son şeklini aldıktan sonra siyasi partilere 25 Mart'ta gönderildi. Biz sistemimize girdik, toplam 23 bin 165 kişinin karşısına oy kullanamaz şerhi düşmüş.
Deniyor ki, bin 229 ölü seçmen var. 25-31 Mart arasında İstanbul'da bin 229 kişinin ölmesi çok muhtemel. İstanbul'da ortalama 150-200 kişi ölüyor. Sandık kurulu ve memur üyelerini biz belirlemiyoruz. Bu değişiklikleri kendileri yaptılar, bizim itirazlarımıza rağmen. İlçe seçim kurulu başkanlarını yani en kıdemli yargıçlarını da suçladıklarını görüyoruz.
YSK'nın seçim takvimine bir bakın. 26 Şubat arasında sandık kuruluyla ilgili itirazların başlangıcı. Niye itiraz etmediniz? Diyorlar ki, bildirilmiyor. Her ilçe seçim kurullarında siyasi parti üyeleri var. Onlar biliyor, niçin itiraz etmediniz? Seçimler bittikten sonra bunları gündeme taşıyorsunuz.
Düzeltilen maddileri hataları dahi belge olarak bugün sundular. İstanbul'da tüm geçersiz oyların yeniden sayımı bitti. 6 ilçede tüm oylar sayıldı. YSK bir karar aldı ve sondaj denilen yöntemle, 22 ilçede 57 sandık belirledi, tümü sayıldı. 22 ilçede 57 sandığın tümü yeniden sayıldı oyumuz 13 daha arttı. Yeniden sayım seçim güvenliğini yok eder. Onun için YSK çok doğru bir kararla tümünün tekrar sayımını reddetti.
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