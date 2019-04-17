Prof. Dr. Ersan Şen, İstanbul'da yerel seçimlere ilişkin oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından mazbatanın verilip verilmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Prof. Şen, "YSK, şimdi prosedüre uygun mu bakacak. An itibariyle olağanüstü itirazı da kabul edemez. Mazbatayı verdikten sonra ya usulden ret verecek, ya esastan ret verecek, ya kabul edecek ya da delilleri inceledikten sonra ilçeyi yeniliyorum, büyükşehiri yeniliyorum diyebilecek" dedi.

Prof. Dr. Ersan Şen Habertürk TV'de, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin süreç hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verileceğini söyleyerek, "YSK, olağanüstü itiraz olan dilekçeyi, mazbata verilmeden incelemeye alamaz. Ayrıca, seçilen aday mazbatasını almadan savunma yapamayacağı için, yine incelemeye alamaz" dedi.

AK Parti'nin YSK'ya yaptığı olağanüstü itiraz hakkında bilgi veren Şen, "3 ay süresi var. 7 gün bilgi, belge toplayabilir. Diğer yandan seçim işlerinde usulsüzlük olduğu gerekçesiyle seçimin yenilenmesi, bir sonraki seçime 1 yıl kalana kadar yapılabilir" ifadelerini kullandı.

YSK'nın mazbatayı iptal etme yetki olduğunu hatırlatan Şen, AK Parti'nin yaptığı itiraz hakkında şunları söyledi:

"YSK, şimdi prosedüre uygun mu bakacak. An itibariyle olağanüstü itirazı da kabul edemez. Mazbatayı verdikten sonra ya usulden ret verecek, ya esastan ret verecek, ya kabul edecek ya da delilleri inceledikten sonra ilçeyi yeniliyorum, büyükşehiri yeniliyorum diyebilecek. Ortaya çıkan durum sonucunda ya eski başkan devam edecek, ya da büyükşehir bakımından İçişleri Bakanlığı'na yetki tanınacak. Bunların hepsiyle ilgili kanunlar var. Ancak bazılarında yoruma ihtiyaç duyulabilir ama bazılarında yoruma ihtiyaç duyulmayacak hükümler var."