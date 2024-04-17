Mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 96 oyla Gökçeören Mahallesi muhtarı seçilen 51 yaşındaki Emin Batmaz, mazbatasını alacağı gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
31 Mart yerel seçimlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde 3 aday arasından 96 oy alarak muhtar seçilen Emin Batmaz, mazbatısını almak için evden çıktı.
Evli ve 2 çocuk babası Batmaz, mazbatasını almadan önce çocuğunu okula bıraktığı sırada kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar, Batmaz'ı otomobille hastaneye kaldırdı.
Batmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Batmaz'ın cenazesi Gökçeören Camii'nde kılınan namazın ardından gözyaşları içinde köy mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Osmangazi İlçe Kaymakamı Ali Partal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş da katıldı.
Gökçeören köyü Dernek Başkanı Ali Bayram, "Muhtarımız dün saat 11'de gerçekleştirilecek olan mazbata töreni için hazırlık yaptı. Çocuğunu okula bırakırken, kalp krizi geçirdi. Köydeki yakınları hastaneye yetiştirmek isterken yolda kalbi durmuş. Hastanede gerekli müdahaleler yapıldı ama muhtarımızı kurtaramadık." dedi.
31 Mart mahalli seçimlerinde 3 aday arasından Emin Batmaz'ın 96 oy alarak muhtar seçildiğini dile getiren Bayram, "Saat 11.00'de mazbata töreni vardı, sabah 09.00’da vefat etti. Böyle bir olay yaşadık. Böyle bir şey daha önce yaşandı mı bilmiyoruz ama köy halkı olarak acımız çok büyük. Bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu gerekli mevzuata göre hareket edecektir. Acımız taze, daha sonrasında yetkililer bizlere nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında bilgi verecektir. Bizler de ona göre köyümüzü en iyi şekilde temsil edecek adayımızı seçeceğiz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Zor bir süreçten geçti, stresli bir dönemdi. Köyümüz için hayırlısı ne ise o olsun" diye konuştu.