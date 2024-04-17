Mazbatasını alacağı gün hayatını kaybetti

31 Mart mahalli seçimlerinde 3 aday arasından Emin Batmaz'ın 96 oy alarak muhtar seçildiğini dile getiren Bayram, "Saat 11.00'de mazbata töreni vardı, sabah 09.00’da vefat etti. Böyle bir olay yaşadık. Böyle bir şey daha önce yaşandı mı bilmiyoruz ama köy halkı olarak acımız çok büyük. Bundan sonra Yüksek Seçim Kurulu gerekli mevzuata göre hareket edecektir. Acımız taze, daha sonrasında yetkililer bizlere nasıl bir yol izleyeceğimiz hakkında bilgi verecektir. Bizler de ona göre köyümüzü en iyi şekilde temsil edecek adayımızı seçeceğiz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Zor bir süreçten geçti, stresli bir dönemdi. Köyümüz için hayırlısı ne ise o olsun" diye konuştu.