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Anadolu liselerinde kontenjan artıyor
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Son dakika: MEB'den Anadolu liselerine kontenjan

Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS sonrası yaşanan mağduriyeti çözmek için nakil kılavuzunda değişiklikler yaptı. Yüzde 95 doluluk oranına ulaşan Anadolu liselerine yoğun ilgi olması nedeniyle bu liselerin kontenjanları artırıldı

05.08.2018 - 16:20 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS sonrası yaşanan kaosa çözüm aradı. Yerel yerleştirmelerde Anadolu liseleri yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, bakanlık yetkilileri Anadolu liselerine ilginin fazla olması sebebiyle kontenjan artırılacağını belirtti. Türkiye genelinde yoğun talep olan Anadolu liselerine ihtiyaç duyulduğu takdirde kontenjan artırımına gidilecek.

OKUL TÜRÜ VE BULUNUŞLUK SÜRESİ KRİTERLERİ KILAVUZDAN KALDIRILDI

Ayrıca okul türü sınırlaması kriteri nakil kılavuzundan kaldırıldı. Bu değişiklik sonucunda öğrenciler artık 5 tercihinin tamamını aynı lise türünden de yapabilecek. Tercih sınırlaması olmayacak. Bunun yanı sıra birçok öğrencinin mağduriyetine yol açan okulda bulunuşluk kriterinin de nakil kılavuzundan kaldırılmasına karar verildi.

Bakanlık yetkilileri önceki süreçte yaşanan sorunlara da çözüm bulunacağını aktardı. Puanı yüksek olmasına rağmen okul değişikliği nedeniyle istediği okula yerleşemeyen öğrenciler dava açabilecek. Bulunuşluk kriteri yüzünden dava açan öğrenci ve velilerin mahkemeyi kazanabileceği bilgisi verildi.

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 21 dakika önce
    eğitim sisteminin içine ettiniz yıl 2018 16 yıldır iktidardasınız hala bir düzen kuramadınız
  • Misafir 23 dakika önce
    Eski sistemi mumla arıyoruz
  • Misafir 27 dakika önce
    sıvama vakti gelmiş
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