Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS sonrası yaşanan kaosa çözüm aradı. Yerel yerleştirmelerde Anadolu liseleri yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre, bakanlık yetkilileri Anadolu liselerine ilginin fazla olması sebebiyle kontenjan artırılacağını belirtti. Türkiye genelinde yoğun talep olan Anadolu liselerine ihtiyaç duyulduğu takdirde kontenjan artırımına gidilecek.

OKUL TÜRÜ VE BULUNUŞLUK SÜRESİ KRİTERLERİ KILAVUZDAN KALDIRILDI

Ayrıca okul türü sınırlaması kriteri nakil kılavuzundan kaldırıldı. Bu değişiklik sonucunda öğrenciler artık 5 tercihinin tamamını aynı lise türünden de yapabilecek. Tercih sınırlaması olmayacak. Bunun yanı sıra birçok öğrencinin mağduriyetine yol açan okulda bulunuşluk kriterinin de nakil kılavuzundan kaldırılmasına karar verildi.

Bakanlık yetkilileri önceki süreçte yaşanan sorunlara da çözüm bulunacağını aktardı. Puanı yüksek olmasına rağmen okul değişikliği nedeniyle istediği okula yerleşemeyen öğrenciler dava açabilecek. Bulunuşluk kriteri yüzünden dava açan öğrenci ve velilerin mahkemeyi kazanabileceği bilgisi verildi.

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