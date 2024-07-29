Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Meclis'te 'Mavi Vatan' tartışması | Son dakika haberleri

        TBMM Genel Kurulu'nda 'Mavi Vatan' tartışması

        TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile CHP milletvekilleri arasında 'Mavi Vatan' tartışması yaşandı. Akar, "Mavi Vatan masal değildir. Devletimizin askeriyle, siviliyle, her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak ve menfaatlerimizi korumasını da masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet ve büyük bir talihsizliktir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:27 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meclis'te 'Mavi Vatan' tartışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' üzerinde görüşmeleri sürdürmek üzere Meclis Başkan Vekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

        DHA'nın haberine göre gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan'a ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

        Akar, "Ana vatan, gök vatan, mavi vatan, yavru vatan ayrılmaz bir bütündür; ayrılamaz, parçalanamaz. Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Bunlardan kimileri denizlerde boğuldu, kimileri dağlarda çukurlarda gömüldü. Mavi Vatan; Karadeniz’de, Akdeniz’de, Ege’de, kara suları, kıta sahanlığı, deniz yetki alanları dahil denizlerimizin atlındaki ve üstündeki her türlü hak ve menfaatlerimiz, yani denizlerdeki misak-ı millimizdir, milli meselemizdir" dedi.

        Akar, 12 bin kilometre kıyı, 462 bin kilometrelik deniz alanıyla Mavi Vatan'ın açık bir gerçek olduğunu belirterek, "Mavi Vatan masal değildir. Uzaktan yakından birçok devletin içeri denizlerimizdeki imkan ve fırsatlardan yararlanmak için her türlü gayreti gösterdiği bir ortamda görev yapıyoruz. Bu görevler sırasında kullandığımız İHA’larımız, SİHA’larımız, TCG Anadolu’muz ve diğer Türk savunma sanayi ürünlerimiz gerçekten bir masal değil, hayatımızın gerçekleridir. Devletimizin askeriyle, siviliyle, her türlü kahramanlık ve fedakarlığı göstererek hak ve menfaatlerimizi korumasını da masal olarak nitelemek gerçekten büyük bir gaflet ve büyük bir talihsizliktir. Hele hele bunun yıllarca dışişlerinde görev yapmış bir milletvekilimiz tarafından dile getirilmesi gerçekten akıllara ziyan ki ben birçok CHP’li milletvekili arkadaşımızın da bizlerle aynı görüşleri paylaştığına inanıyorum. Masalın çeşitli unsurları var. Bu unsurlardan hiçbiri Mavi Vatan için geçerli değil. Mavi Vatan'ı masal olarak nitelemek, Mavi Vatan'a ‘masal’ demek ne demek? Türkiye’nin denizleştirilmesini engellemektir. Türkiye’yi Antalya Körfezine hapsetmektir. Dünya ile dost ve kardeş ülkelerle deniz ulaşımını kesmek ve tarihi kazanımlarımız ile dayanışma ve işbirliğimizi tahrip etmektir" diye konuştu.

        CHP'Lİ EMİR: MAVİ VATANIMIZIN ARKASINDAYIZ

        CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise "Öncelikle söyleyelim biz bu Cumhuriyet’in kurucu partisi olarak vatanımızın, Mavi Vatanımızın da gök vatanımızın da peşindeyiz, arkasındayız. Hiç kimse merak etmesin. Aradığınız cevabı bu saatlerde CHP genel merkezinden alacaksınız. Ama bakın sayın paşamız buraya gelmiş, bu konuları açmışsa hemen tartışalım. Ben sorular soracağım, gelsin anlatsın. Sayın paşam; siz genelkurmay başkanlığı yaptınız, savunma bakanlığı yaptınız. Darbe yaptı Sisi. Dünya darbeyi kınadı; ama Erdoğan hükümeti bütün meselesini Sisi’nin üstüne kurdu. Mısır’la biz kavga ettik, herkes Mısır’la anlaştı, Erdoğan Mısır’la anlaşmadı. ‘Sisi ile ne konuşacağım?’ dedi, ‘Rabia meydanı’ dedi ve biz Mısır’la ilişkileri kaybettik. Ama şimdi ne oldu? Tükürdüğünüzü yaladınız, Sisi ile anlaştınız; ama ne oldu? Geç kaldınız geç. Mavi Vatan elden kaçtı. Yunanistan Mısır’la anlaştı" dedi.

        Tekrar söz alan Hulusi Akar, 'sen', 'ben' demeden nazik bir dille hitap ettiğini belirtirken, kendisine tepki gösteren CHP'lilere "Dinleyin, oturduğunuz yerden konuşmayın" diyerek çıkıştı. Muhalefet milletvekillerinin sıralara vurarak tepkisini sürdürmesi üzerine Meclis Başkan Vekili Adan araya girip, milletvekillerini uyardı. Konuşmasına devam eden Akar, "Ben başlangıçtan itibaren uhuletle tamamen gerçekleri ve inanıyorum bazı CHP’li arkadaşlarımızın da paylaştığı fikirleri burada dikkatlerinize sundum. Burada alınacak, bağıracak, çağıracak bir şey yok. Biz milli bir meseleden bahsediyoruz ve iş birliğimizden bahsediyoruz. Bunu görmeniz lazım. İlave bir şey varsa konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        Bayrampaşa'da yol verme tartışmasında silah ve bıçaklar konuştu: 5 yaralı
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu 2'nci kattan düştü: Durumu ağır
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Sultangazi'de toprak kayması: 3 hafriyat kamyonu birbirinin üzerine devrildi
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Derede bulundu, heyecan yarattı!
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        4 kişinin ölümüne yol açan sürücü trafik canavarı çıktı!
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Tuğba Ekinci'ye soruşturma
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Bunaltan sıcaklara çarpıcı yorum: Fizikteki siyah cisim gibi
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Dışişleri Bakanlığı: Netanyahu'nun sonu, Hitler gibi olacak
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Beşiktaş'tan flaş hamle!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?