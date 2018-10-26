İddiaya göre, babası Bülent Arınç’ı hedef alan sert ifadeleri nedeniyle Metiner’e tepki gösteren Mücahit Arınç, “Siz haddinizi aşıyorsunuz” diye çıkıştı. Seslerin yükseldiği tartışma Arınç’ın Metiner’in üzerine yürümesiyle tırmanırken, o sırada İstanbul’a gitmek üzere VIP’te bulunan Ahmet Hamdi Çamlı koluna girdiği Arınç’ı başka odaya götürdü.

‘BEDELİ OLMAYACAKSA...’

Metiner, gerginliği Twitter’dan paylaştı: “Bu çirkin saldırının siyasi bedeli olmayacaksa yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı. Arınç da Twitter hesabından açıklama yaptı:

“Söylemiş olduğum tüm cümlelerin tamamen arkasındayım, hepsini fazlasıyla hak etmektedir. Şahıs gerekli mercilere başvurabilir. Ahlaksızlığı kendilerine fıtrat edinmiş bu ve çamur üsluplu şahısların prim yapma çabalarının farkındayız.”

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