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        Haberler Gündem Politika Mehmet Uçum: Yargı siyasi etkisine bakarak iş yapmaz | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Yargı siyasi etkisine bakarak iş yapmaz

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanması ile başlayan tartışmaları değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 21:30 Güncelleme: 02.11.2024 - 21:37
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        Uçum: Yargı siyasi etkisine bakarak iş yapmaz
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        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, yazısında "Savcıları ve hakimleri görevlerini yaptıkları için tehdit edenler, aşağılamaya çalışanlar büyük bir yanlış içindedir. Ayrıca böyle yapmak ‘kimsenin hakkı da haddi de değildir’. Yine adli işlemler özellikle de bir terör soruşturması üzerinden üretilmeye çalışılan siyasetin kimseye bir faydası yoktur" ifadelerini kullandı.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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