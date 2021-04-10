Hayatını kaybetti 0:00 / 0:00

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Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, akciğer kanseri nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Mehtap Ar, ocak ayından bu yana yoğun bakımda bulunuyordu.

Mehtap Ar, hastalığının artması sonucu 26 Ocak'ta yoğun bakıma kaldırılmıştı.

13 yıl önce yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar, iki yıl önce de akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığının tedaviye olumlu cevap vermesiyle kendini iyi hisseden Mehtap Ar, Bodrum'a giderek ablasıyla birlikte tatil yapmıştı.

Ne var ki hastalığın vücuduna yayılmasıyla doktorları Mehtap Ar'ı 8 Ocak'ta hastaneye yatırmıştı. Ar, sonraki günlerde durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınmıştı.

Müjde Ar ile Mehtap Ar, ünlü söz yazarı Aysel Gürel'in kızları

Müjde Ar, kardeşinin doğum günü olan 6 Nisan'da sosyal medyadan "Canım biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı her şeyim, bir an önce iyileş" şeklinde duygusal bir mesaj yayımlamıştı.

3 aydır günlerinin büyük bir bölümünü hastanede geçiren Müjde Ar, kardeşinin yoğun bakımdaki ilk günlerinde şu açıklamayı yapmıştı; "Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Biricik kardeşim benim, her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz. Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz."



6 Nisan 1957'de dünyaya gelen Mehtap Ar, 1974'te 'Ayrı Dünyalar' adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Ar, kariyeri boyunca 27 sinema filmi ve 12 TV dizisinde rol aldı.