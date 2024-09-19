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        Haberler Dünyadan Melania Trump geçmişte verdiği çıplak pozlarını savundu - magazin haberleri

        Melania Trump geçmişte verdiği çıplak pozlarını savundu

        Melania Trump, yıllar önce modellik yaptığı dönemde verdiği çıplak pozları savundu. Eski First Lady, eşi Donald Trump'ın daha önce de seçime aday olduğunda gündeme getirilen ve aleyhine kullanılmaya çalışılan çıplak pozlarla ilgili açıklamasında, "Artık insan vücudunun güzelliğini takdir edemiyor muyuz?" diye sordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 15:22 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:22
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        Donald Trump'ın eşi Melania Trump, geçmişte verdiği çıplak fotoğraflarını ve model olarak çalışmasını savundu.

        Yıllar önce modellik yapmak için Slovenya'dan ABD'ye göç eden 54 yaşındaki Trump, X platformunda yeni kitabını tanıtmak için paylaştığı videoda, tartışmalı fotoğraflarına değindi.

        "Neden çıplak modelleme çalışmamın arkasında gururla duruyorum?" sorusunu soran eski First Lady, şöyle devam etti: Daha acil olan soru şu ki; medya neden bir moda fotoğrafı çekiminde insan formunu kutlamamı dikkatle incelemeyi seçti?

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        İngiliz sanatçı John Collier'in Lady Godiva'sı, Fransız sanatçı Paul Cézanne'ın The Bathers'ı ve Michelangelo'nun David heykeli gibi ünlü çıplak tabloların görüntüsünü paylaştığı videoda Melania Trump, "Artık insan vücudunun güzelliğini takdir edemiyor muyuz?" sorusunu yöneltti?

        Eski First Lady, "Tarih boyunca usta sanatçılar insan şekline saygı duymuş, derin duygular ve hayranlık uyandırmıştır. Bedenlerimizi onurlandırmalı ve sanatı, kendini ifade etmenin güçlü bir aracı olarak kullanmanın eskimeyen geleneğini kucaklamalıyız" ifadesini kullandı.

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        1970 doğumlu olan Melania Trump, modelliğe 16 yaşında başladı. Çalışmak için Paris ve Milano'ya gitti. 1996 yılında ABD'ye göçüne sponsor olan bir iş insanıyla tanıştı ve birkaç yıl sonra da Donald Trump'la tanıştı.

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        1995 yılında bir Fransız yetişkin dergisine çıplak poz veren Melania Trump, 2000 yılında İngiliz GQ dergisi için Donald Trump'ın özel jetinde çıplak fotoğraflarını çektirdi. Bu fotoğraflar, Donald Trump'ın 2016'daki ABD başkanlık seçimi kampanyası sırasında yeniden ortaya çıkarıldı.

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        Melania Trump, kasımda yapılacak ABD başkanlık seçiminden bir ay önce piyasaya çıkaracağı anı kitabına 'Melania' adını verdi. Eski First Lady, kitabını tanıtmak için, Florida'daki Mar-a-Lago adlı malikanesine yapılan ünlü FBI baskını hakkında konuştuğu bir videoyu kısa süre önce yayınlamıştı.

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        Ağustos 2022'deki baskında haklarının ihlal edildiğini iddia eden Melania Trump, "Kişilerin üzerini, evini, evraklarını ve eşyalarını makul olmayan arama ve el koymalara karşı güvende tutma hakkı ihlal edilemez" ifadesini kullanmış ve eklemişti: ABD'de mahremiyetimin hükümet tarafından ihlal edileceğini hiç düşünmemiştim.

        #Melania Trump
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