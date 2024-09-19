Melania Trump geçmişte verdiği çıplak pozlarını savundu

Donald Trump'ın eşi Melania Trump, geçmişte verdiği çıplak fotoğraflarını ve model olarak çalışmasını savundu.

Yıllar önce modellik yapmak için Slovenya'dan ABD'ye göç eden 54 yaşındaki Trump, X platformunda yeni kitabını tanıtmak için paylaştığı videoda, tartışmalı fotoğraflarına değindi.

"Neden çıplak modelleme çalışmamın arkasında gururla duruyorum?" sorusunu soran eski First Lady, şöyle devam etti: Daha acil olan soru şu ki; medya neden bir moda fotoğrafı çekiminde insan formunu kutlamamı dikkatle incelemeyi seçti?