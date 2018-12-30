Bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Zafer Ergin ile evli olan Melek Baykal şunları söyledi:



“Zafer (Ergin) ile birbirimize çok aşık olduk ve evlendik. Zafer ile evliyken çocuk sahibi olmayı istedim ama o istemedi. Zaten evliliği yürütemedik, belki zamanlamamız yanlıştı.”

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