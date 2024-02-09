Melek Mosso'dan Serenay Sarkaya'ya övgü: Çok şanslı, gurur duyuyorum

"SERENAY İLE GURUR DUYUYORUM"

Mert Demir'in bir şarkısını söyleyecek olan Melek Mosso, ayrıca Serenay Sarıkaya hakkında da konuştu. Demir ile aşk yaşadığı ileri sürülen Sarıkaya'nın sesini de değerlendiren Mosso; "Serenay'ın çok güzel bir sesi var. Bu kadar yeteneği bir arada bulundurduğu için çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Kadın sanatçı dostu olarak da gurur duyduğum bir insan" diyerek övgü dolu sözler sarf etti.