Melek Mosso: Arada didişiyoruz, sonra öpüşüp koklaşıyoruz
Eşi Serkan Sağdıç ile evliliklerindeki krizi atlatan Melek Mosso; "Arada didişiyoruz, sonra öpüşüp koklaşıyoruz" diyerek yeni açıklamalarda bulundu
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; yılbaşını Kıbrıs'ta sevenleriyle karşılayan Melek Mosso, sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Konsere hazırlık süreci hakkında konuşan Melek Mosso, "1 saat gibi bir sürede hazırlandım. Daha önce de söylemiştim hızlı hazırlanıyorum. Çok süslenmeyi sevmiyorum ama bu yılbaşı için özel etekler, çoraplar hazırladım. Kendimi Wonderwall gibi hissediyorum" dedi.
"ONUNLA TANIŞMAK MUHTEŞEMDİ"
Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde aralarında Yasemin Yalçın ve Erkan Can'ın yer aldığı bir grupla 'Erik Dalı' oynamıştı. Mosso, o görüntülerin hatırlatılması üzerine "Çok güzel bir akşamdı. Onların kendi organizasyonuydu. Beni de davet ettiler. Yasemin Hanım zaten hepimizin çocukluğunda bir anıdır, hep orada durur. Onunla tanışmak muhteşemdi. Erkan Can, Güven Kıraç bir sürü değerli oyuncu vardı. Onlarla birlikte eğlenmek, yıl sonunu getirmek harikaydı" ifadelerini kullandı.
"ARADA DİDİŞİYORUZ"
Melek Mosso, 2023'te evlendiği Serkan Sağdıç ile boşanma haberleriyle gündeme gelmişti. Evliliklerindeki krizi atlattıklarını ifade eden Mosso, "Böyle şeyler ilişkiler arasında oluyor. Sadece bana has bir durum değil. Arada didişiyoruz, sonra öpüşüp koklaşıyoruz. Oluyor böyle şeyler" dedi.