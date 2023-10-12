Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evlendi
Yaklaşık 3 yıldır beraberlik yaşayan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Mersin'de evlendi. Mosso, nikâh töreninden hemen sonra geliri evlilik hazırlığı yapan depremzedelere aktarılmak üzeri bir konser verdi
'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde Serkan Sağdıç ile birlikte rol alan Melek Mosso'nun, oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz mart ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan Melek Mosso, daha sonra nişanlanmıştı.
Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ikili, mutluluğa "Evet" dedi. Ünlü şarkıcı, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile nikâh masasına oturdu. Nikâh töreni, Sağdıç'ın memleketi Mersin'de yapıldı.
İlk danslarını Minnie Riperton'un meşhur şarkısı 'Lovin You' eşliğinde eden çiftin mutluluğuna aileleri, arkadaşları ve hayranları şahitlik etti.
Melek Mosso, nikâh töreninin ardından gelinliğiyle sahneye çıkarak, geliri evlilik hazırlığı yapan depremzedelere aktarılmak üzere bir konser verdi.
Fotoğraflar: Instagram