Melih Cevdet Anday’ın şiirlerine müzik eşlik edecek

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Edebiyatımızın usta şair ve hikâyecilerinin unutulmaz eserlerinin sahnede müzik ile buluştuğu dinletiler baharda da devam ediyor.

8 Mayıs Pazartesi Melih Cevdet Anday şiirlerinden oluşan “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” başlıklı dinleti ücretsiz olarak izleyicileri ile buluşuyor.

İnsanın doğa karşısındaki sorunlarını, zaman kavramını ve mitolojik konuları ele aldığı, Anday’ın lirik, düşünsel-felsefî şiirleri, Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları başlıklı dinletide simgesel-soyutlamacı bir dekorda müzik eşliğinde sunuluyor.

Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletilerde hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirirken, Seda Subaşı (keman), Ceren Gürkan (keman), Verda Gül (viyola) ve Şemsa İdil Ural (viyolonsel) müzikle eşlik edecek.

Ücretsiz dinletiler, 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilecek olup, www.biletix.com.tr adresinden rezervasyon yapılabilir.