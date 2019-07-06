Melih Gökçek'ten 'Jet ski' açıklaması

Kuzey Yıldızı Parkı’nda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait depoda, belediye envanterinde kayıtlı olmadığı iddia edilen bir jet ski bulundu. Jet ski’nin kayda alındıktan sonra ihale yoluyla satışa çıkarılacağı belirtilirken, olay sosyal medyada tartışma konusu oldu.

2010'DAKİ RAMAZAN ŞENLİKLERİ İÇİN

24 yıl boyunca kentin belediye başkanlığını yürüten Melih Gökçek, tartışmalar üzerine twitter hesabından bir açıklama yaparak, depoda bulunması eleştirilere sebep olan deniz aracının 2010 yılında Ramazan şenlikleri için alındığını söyledi.

Gökçek, "Sahibi bilinmiyor dediğiniz jet ski 2010 yılında Ramazan şenlikleri dolayısıyla alınan ve ASKİ envanterinde bir araçtır. Yeni ABB depocuları, ANFA Genel Müdürü ve basın müşavirleri konunun cahili olunca hem kendilerini hem de Yavaş'ı böyle rezil ediyorlar" dedi.

Gökçek şenliklere dair gazete kupürünü de paylaştı