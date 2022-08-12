Melike İpek Yalova: Köpeğim narkozun etkisinde

"Köpeğim narkozum etkisinde" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oyuncu Melike İpek Yalova, geçtiğimiz gün köpeğiyle birlikte Levent'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Yalova, köpeğinin ameliyattan yeni çıktığını ve moralinin bozuk olduğunu söyledi.

"KÖPEĞİM AMELİYAT OLDU"

Evine doğru yürüyen 38 yaşındaki oyuncu, "Köpeğim narkozum etkisinde normal operasyon geçirdi." diye konuştu. Ardından maske itirafında bulunan Yalova, "Ben hep takıyorum, hiç çıkarmadım. Şu an sağlıklı bulmuyorum ortamı herkes covid olabiliyor." ifadelerini kullanarak dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Ünlü isim, evinin önüne geldiği sırada hali olmayan köpeğini patilerinden dikkatlice kucaklayarak merdivenlerden çıkardı.