Melikgazi'de "Sağlık Turizmi Kampüsü" projesi

Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, hayata geçirecekleri "Sağlık Turizmi Kampüsü" projesi ile şehrin sağlık altyapısının güçleneceğini ifade etti.

İlçeye 5,5 yılda 15 aile sağlığı merkezi kazandırdıklarını aktaran Palancıoğlu, yapımı devam eden aile sağlığı merkezlerini de vatandaşların hizmetine hazır hale getirmek için çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yenilikçi projelerle ilçenin refah seviyesini yükseltmeyi, vatandaşların yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu projelerimizden biri Kayseri'mizin dünyanın dört bir yanından gelen sağlık turistlerini ağırlayacağı Sağlık Turizmi Kampüsü. Şehrimizin sağlık altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili sağlık hizmeti sunmayı amaçladığımız projemizde diş, göz, saç ekimi, estetik, genel cerrahi, diyet gibi 12 farklı alanda poliklinikler olacak. Projemiz sayesinde şehrimize sağlık turizmini kazandıracağız. Farklı ülkelerden, farklı şehirlerden gelen hastalarımızın ve hasta yakınlarının rahatlığını sağlamak için tıbbi seçenekler sunacağız. Şehrimize katma değer sağlayacak sağlık turistlerine öncülük ederek esnafımızı da memnun edeceğiz."