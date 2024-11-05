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        Melikgazi Belediyesi'nden yeni proje: Çocuk Üniversitesi

        Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Eğitime verdiğimiz desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda 'önce aile, önce kadın' temasıyla 'Çocuk Üniversitesi' projemizi hayata geçireceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 05.11.2024 - 14:57
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        Melikgazi'ye "Çocuk Üniversitesi"
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        Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çocuk Üniversitesi" projesini duyurdu.

        Çocukların yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerini sağlamayı hedefleyen eğitimlerin verileceği proje hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

        "Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için birbirinden farklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için, geleceğimize yön verecek çocuklarımızın eğitimi her şeyden önemli. Bu doğrultuda Melikgazi'mize kazandırdığımız 22 okulumuz, 15 akıl küpü kütüphanemiz, MELMEK kurslarımız, Çocuk Meclisimizin yanı sıra Dahiler Koleji, 7/24 Kütüphane ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi gibi ileriye yönelik vizyoner projelerimizle eğitime verdiğimiz desteklerimizi sürdürüyoruz.

        Bu kapsamda 'önce aile, önce kadın' temasıyla Çocuk Üniversitesi projemizi hayata geçireceğiz. Çocuklarımızın yeteneklerinin çok erken yaşta fark ederek potansiyellerini ortaya çıkaracağız. Yetenekleri doğrultusunda eğitim alan çocuklarımız geleceğin nitelikli mesleklerini icra eden yetişkinler olacak.

        Üniversiteye gitmeden önce çocuk yaşlardan başlayarak genç yaşlara kadar çocuklarımızın yeteneklerinin ölçüleceği, el becerilerinin tespit edileceği güzel bir üniversiteyi ilçemize kazandıracağız. Şimdiden Melikgazi'mize ve Kayseri'mize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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