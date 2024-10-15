Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vatandaşların kumpir, waffle, dondurma, helva yiyebilecekleri, keyifli vakit geçirebilecekleri gastronomi sokağını Melikgazi'ye kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde projelerimizi birer birer hayata geçirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Köşk Mahallesi'nde hayata geçecek olan 'Ortaköy Sokağı' projemizi 'önce aile, önce ticaret' temasıyla tasarladık. Vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, kumpir, waffle, dondurma, helva yiyebilecekleri, sosyalleşebilecekleri yeni bir mekanı şehrimizle buluşturacağız. İstanbul'un meşhur Ortaköy atmosferini vatandaşlarımızın ayağına getiriyoruz. Hem vatandaşımızı hem de esnafımızı memnun edeceğiz inşallah. Kayseri’nin yeni gözdesi olacak gastronomi sokağımız için çalışmalarımız başlamış durumda" dedi.