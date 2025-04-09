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        Haberler Magazin Melisa Döngel'den Öncü Sönmez iddialarına yanıt: İlişkimiz olmadı - Magazin haberleri

        Melisa Döngel'den Öncü Sönmez iddialarına yanıt

        Kısa bir süre önce oyuncu Melisa Döngel'in, iş insanı Öncü Dönmez ile aşk yaşadığı ancak ikilinin birlikteliği kısa sürdüğü ileri sürülmüştü. Hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt veren Döngel; "Bir ilişkimiz olmadı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 08:10 Güncelleme: 09.04.2025 - 08:10
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        "İlişkimiz olmadı"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Döngel, Ramazan Bayramı tatilini ailesiyle birlikte İstanbul'da geçirdiğini söyledi.

        "ÖZEL HAYATIMIN GÜNDEME GELMESİ BENİ RAHATSIZ ETMİYOR"

        Özel hayatının magazin gündeminde sıkça yer alması hakkında konuşan Melisa Döngel; "Sonuçta insanız, ilişki yaşıyoruz. Bir şeye başlayıp, bitiriyoruz. Onun dışında bu durum işimizin de bir parçası. Özel hayatımızın gündeme gelmesi beni rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.

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        Melisa Döngel, "Son ilişkilerinizde başarısızlık olarak görüyor musunuz?" sorusuna "İnsanlar, bir şeyleri yaşar ve bitirir. Bunun başarıyla bir alakası yok. Bu bir duygu aktarımıdır" yanıtını verdi.

        "İLİŞKİMİZ OLMADI"

        Son olarak Melisa Döngel'in, iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşadığı ancak ikilinin birlikteliği kısa sürdüğünü ileri sürülmüştü. Döngel, gazetecilerin "İlişki neden bu kadar kısa sürdü?" diye sorması üzerine; "Bir ilişkimiz olmadı aslında bizim" diyerek hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.

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        #Melisa Döngel
        #Öncü Sönmez
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