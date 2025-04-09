Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melisa Döngel, Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Döngel, Ramazan Bayramı tatilini ailesiyle birlikte İstanbul'da geçirdiğini söyledi.

"ÖZEL HAYATIMIN GÜNDEME GELMESİ BENİ RAHATSIZ ETMİYOR"

Özel hayatının magazin gündeminde sıkça yer alması hakkında konuşan Melisa Döngel; "Sonuçta insanız, ilişki yaşıyoruz. Bir şeye başlayıp, bitiriyoruz. Onun dışında bu durum işimizin de bir parçası. Özel hayatımızın gündeme gelmesi beni rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Melisa Döngel, "Son ilişkilerinizde başarısızlık olarak görüyor musunuz?" sorusuna "İnsanlar, bir şeyleri yaşar ve bitirir. Bunun başarıyla bir alakası yok. Bu bir duygu aktarımıdır" yanıtını verdi.

"İLİŞKİMİZ OLMADI"

Son olarak Melisa Döngel'in, iş insanı Öncü Sönmez ile aşk yaşadığı ancak ikilinin birlikteliği kısa sürdüğünü ileri sürülmüştü. Döngel, gazetecilerin "İlişki neden bu kadar kısa sürdü?" diye sorması üzerine; "Bir ilişkimiz olmadı aslında bizim" diyerek hakkında çıkan aşk iddialarını yalanladı.