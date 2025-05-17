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        Haberler Magazin Melisa Döngel'den yaş farkı eleştirilerine net yanıt - Magazin haberleri

        Melisa Döngel'den yaş farkı eleştirilerine net yanıt

        Oyuncu Melisa Döngel, kardeşiyle İstinyePark'ta alışveriş yaparken görüntülendi. Döngel, yeni dizisindeki partneri Haluk Bilginer arasındaki yaş farkı eleştirilerine, "İnsanlar diziyi izlediğinde eminim ki ön yargıları kırılacaktır" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:45
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        Yaş farkı eleştirilerine net yanıt
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        Melisa Döngel, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de kameralara yansıdı. Kardeşi Elif Döngel'e olan yakınlığıyla tanınan Döngel, kardeşiyle birlikte çıktığı alışveriş turunda gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi ve gülümseyerek poz verdi.

        Şık ve spor tarzıyla dikkat çeken Döngel'e, bir dijital platformda yayınlanacak olan yeni dizisi 'Sekizinci Aile'deki partneri usta oyuncu Haluk Bilginer arasındaki yaş farkına yönelik eleştiriler yöneltildi. Döngel, bu konuya şu şekilde açıklık getirdi; "İnsanlar diziyi izlediğinde eminim ki ön yargıları kırılacaktır. Çok keyifli bir proje oldu ve harika bir ekiple çalıştık."

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        #Melisa Döngel
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