Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam

Giriş: 20.02.2019 - 11:42 | Güncelleme:  

Ceylan ve Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt katıldıkları programda samimi açıklamalarda bulundu

  • 1Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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    Ünlü şarkıcı Ceylan yeni çıkardığı 'Severim Ama Güvenemem ki' adlı şarkısını Kanada'da yaşayan kızı Melodi Bozkurt'la beraber seslendirdi. 

  • 2Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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    2. Sayfa programına konuk olan anne - kız samimi açıklamalarda bulundu. Annesine olan sevgisinden ve saygısından bahseden Melodi Bozkurt, "Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam. Annemi istemeyen benide istemesin." dedi. 

  • 3Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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    Klibindeki imajının oyuncu Elçin Sangu'ya olan benzerliği çok konuşulan Ceylan, "Birine benzemek için çabam yok. Evde sürekli bakım yapıyorum. Dudaklarımı 25 yıl önce yaptırmıştım." dedi. 

  • 4Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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    Ceylan ile kızı Melodi Bozkurt'un yıllar içerisindeki değişimi de çok konuşuldu. 

  • 5Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 6Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 7Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 8Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 9Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 10Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 11Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 12Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 13Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 14Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 15Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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  • 16Melodi Bozkurt: Annemin karşısında bacak bacak üzerine atamam - Magazin haberleri
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