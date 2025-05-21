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        Haberler Magazin Meltem Kaptan: Adile Naşit'in sadece gülüşü için iki hafta çalıştım - Magazin haberleri

        Meltem Kaptan: Adile Naşit'in sadece gülüşü için iki hafta çalıştım

        Türk sineması ve tiyatrosunun efsane oyuncusu Adile Naşit'in hayatını konu alacak olan 'Adile'de merhum sanatçıyı canlandıran olan Meltem Kaptan, role hazırlık sürecini anlattı; "Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 08:28 Güncelleme: 21.05.2025 - 08:28
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        "Sadece gülüşü için iki hafta çalıştım"
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        BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturduğu, başrolünü ise Meltem Kaptan'ın üstlendiği 'Adile' filminin çekimleri devam ediyor. Her yaştan izleyicinin kalbinde iz bırakan usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını beyazperdeye taşıyacak olan filmin senaryosunu Nermin Yıldırım kaleme aldı.

        Adile Naşit
        Adile Naşit

        "ADİLE NAŞİT'İN KESKİN VİRAJLARINI ANLATTIĞIMIZ BİR FİLM OLACAK"

        Beykoz Kundura Fabrikası'ndaki sette, filme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çağan Irmak, masalcı tonton bir teyzenin filmini yapmadıklarını belirterek; "Hiçbir zaman böyle bir niyetimiz olmadı. Adile Naşit'in hayatının bütün keskin virajlarını, dönemeçlerini, tiyatro ve sinema hayatının bütün iniş çıkışlarını ve özel hayatını da etik sınırlar içinde anlattığımız bir film olacak. Bu film, onun bizi var eden çocukluğumuza dair hatırasına bir saygı niteliğinde" dedi.

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        Çağan Irmak
        Çağan Irmak

        "HİKÂYEYİ EN DOĞRU ŞEKİLDE AKTARMAK NİYETİNDEYİZ"

        Adile Naşit'in hayatının dramatik olduğunu fakat filmde seyirciyi üzmek ve ağlatmak niyetinde olmadığını söyleyen Çağan Irmak; "Hikâyeyi en doğru şekilde aktarmak niyetindeyiz. Bu Adile'nin filmi olması dışında, Türk sineması ve tiyatrosunun, o yılların ülkesinin filmi olacak" diye konuştu.

        Çağan Irmak, filmde ikonik sahnelerin de yer alacağını aktararak, sözlerine şöyle devam etti: Adile Naşit'in oynadığı komedi filmlerindeki gibi güldürecek sahneler de var. Hepimizin ikonik olarak addettiği turşu sahnesi, köpükler içinde kalınan anlar gibi... Ertem Eğilmez sinemasında var olan, Adile Naşit'in o bütün ikonik sahnelerini, benim için tekrar çekmek hem zorlayıcı hem eğlenceli oldu. Çünkü o sahnelerin bazılarını birebir çektik. Özellikle de sahneleri o dönem yönetmenlerin kullandığı açıları ve dekorları kullanarak çektik.

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        Meltem Kaptan ve Çağan Irmak
        Meltem Kaptan ve Çağan Irmak

        Filmde hikâyenin 1935'tan başlayarak 1985'e kadar uzandığı bilgisini veren Çağan Irmak; "Adile'nin 5 yaşından itibaren tiyatro sahnesine adım attığı dönem, Darülbedayi yılları, 1950'ler, 1960'lar, 1970'li yılların başında ilk sinemaya girişi ve 1984'e kadar gidiyoruz. Adile Naşit, bugünün standartlarına göre hiç yaşlı olmadı, onu erken kaybettik. Neredeyse hep yüz ve tavır olarak aynıydı" ifadelerini kullandı.

        "BİZİM ŞU ANDA KAYBETTİĞİMİZ BİRÇOK ŞEYİ TEMSİL EDİYOR"

        Filmde Adile Naşit'i canlandıran Meltem Kaptan ise senaryonun çok güçlü olduğuna işaret ederek; "Adile'nin duygu yolculuğunu çok iyi gösteren, hayatının her yerini kapsayan bir senaryo. 'Bu kadın neler yaşamış ama yine de ne kadar güçlü ve umut veren biri' dedim. Bizim şu anda kaybettiğimiz birçok şeyi temsil ediyor, annelik sıcaklığı, hoşgörü, karşısındakini gerçekten görmek ve sevmek... Adile Naşit'te hiç kin yok. Ne yaşarsa yaşasın herkese hoşgörüyle yaklaşan biri" diye konuştu.

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        "SADECE GÜLÜŞÜ İÇİN İKİ HAFTA ÇALIŞTIM"

        Kendisine rol teklif edilmeden önce çevresinden "Sende Adile Naşit enerjisi var" diye yorumlar aldığını söyleyen Kaptan, şunları kaydetti: Senaryo geldiğinde önce içime oturması gerekiyordu. Sonra senaryoyu çok beğendiğim, küçücük ayrıntılara bile çalışılmış. Çağan beyin de filmi çekeceğini duyunca 'Tamam, varım' dedim. Onun meşhur sahnelerini denedim, gülüşünü çalıştım, videolar çektim, gönderdim. Tabii ki görünüş ya da enerji yetmiyor. Çünkü sonuçta bu bir oyunculuk işi. Onun diksiyonu, duruşu, nefesi... Mesela sadece gülüşü için iki hafta çalıştım. Çünkü o nefes almadan gülüyor. Enteresan bir gülüşü var, onunla meşhur olması da gayet doğal. Onun ses tonu da benimkinden daha yüksek. Hepsini yakalamaya çalıştım.

        "BİRÇOK KADIN ADİLE'NİN HİKÂYESİNDEN KENDİNİ GÖRECEK"

        Meltem Kaptan, filmin anlattığı ruha dair de "Adile, o dönemin yıldız kalıplarına uymuyordu ama yine de pes etmeden bu yolda yürüdü. O zaman zordu, halen de zor. Belki bugün bile pek çok kadın onun hikâyesinde kendini görecek. Bu film bir yandan güçlü kadın olmayı, bir yandan da Yeşilçam'ın o yaratıcı ruhunu ve zor koşullarda neler başarılabileceğini anlatıyor. Sıcaklık ve samimiyet, film tam olarak bunu taşıyor" değerlendirmesini yaptı.

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        #Adile Naşit
        #Meltem Kaplan
        #Çağan Irmak
        #film
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