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Polemiklerle gündemde olmak istemiyorum, artık yoruldum. Olay balkonda oldu, Seçkin'in anlattığı gibi değil. Aynısını Kaan'a da yaptı. Tekmelerle saldırdı bize. Beni neden bu kadar incitiyor? Onun çok canı yanacak kıyamıyorum. Bunu bir insana düşmanına yapmaz. Yaptığı hoş değil. Kıvılcım hakkında konuşmazdı onda vicdan olsa. Masum gibi bir kenara çekiliyor Seçkin, ona 'boşanma' diye ben yalvarmıştım. Kendisiyle görüşmek isteyen benim. Neyi aklamayı çalışıyor. Oraya çıkıp kendini öyle bir anlatıyor ki yazıklar olsun. Bana yönelik hep kötü haberler yapılıyor. Ne benimle ne de eski eşimle ilgili konuşmasın artık. Seçkin'i mahkemeye veriyorum.