Meral Kaplan: Demet Akalın'a teşekkür ederim

Meral Kaplan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. 20 yıllık arkadaşı olan Seçkin Piriler'in Meral Kaplan'a gönderdiği haciz olayından sonra Kaplan'a Demet Akalın'dan destek gelmişti. Demet Akalın'ın Meral Kaplan'ın borcunu ödediği ortaya çıkmıştı. Kaplan, konuyla ilgili, "Kendisiyle tanışıyorduk. Ne söyleyeyim teşekkür ederim. Ben olayın farkına bile varmadan, öğrenip yardımcı oldu. Herkese yardım ettiği gibi..." dedi