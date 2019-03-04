Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu'ndan şikayetçi oldu

Dizi oyuncusu ve eski manken Meral Kaplan, avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla basın açıklaması yaparak boşanmak üzere olduğu iş adamı eşi Erhan Kanioğlu hakkında savcılığa, "Kendisi ve annesine kötü muamele ve şiddet uyguladığı" gerekçesiyle şikayetçi olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından "Şu anda Bodrum'dayım eski eşim çocuğu mu kaçırmak üzere" diyerek polisten yardım isteyen Meral Kaplan, Erhan Kanioğlu'nun annesini de darp ettiğini iddia etmişti