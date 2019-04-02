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5 GÜN ZORLAMA HAPSİ

Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Erhan Kanioğlu'nun eşyalarını tahrip ettiğini, bir takım eşyaları da evden çıkardığını belirten Meral Kaplan, eşinin uzaklaştırma ve koruma kararını ihlal ettiğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesi'ne 6 Mart'ta zorlama hapsi talebinde bulundu.