Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin 2015 yılında kızları dünyaya gelmişti. Kaplan ve Kanioğlu, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı.
SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞTİ
Meral Kaplan, 1 Mart'ta Erhan Kanioğlu'nun Bodrum'daki evlerine gelerek annesini darp ettiğine ve çocuğunu da kaçırmak istediğini ileri sürerek sosyal medyadan yardım istemişti. Meral Kaplan avukatı Zeynep Hatemi aracılığıyla annesi Ümit Kaplan'a Erhan Kanioğlu'nun onur kırıcı kötü muamelede bulunduğu, darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuştu.
5 GÜN ZORLAMA HAPSİ
Aile Mahkemesi tarafından uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen Erhan Kanioğlu'nun eşyalarını tahrip ettiğini, bir takım eşyaları da evden çıkardığını belirten Meral Kaplan, eşinin uzaklaştırma ve koruma kararını ihlal ettiğini belirterek İstanbul Aile Mahkemesi'ne 6 Mart'ta zorlama hapsi talebinde bulundu.
Mahkeme Erhan Kanioğlu'nun birden fazla ihlalde bulunduğunu, ihlalin ağırlığını da göz önünde bulundurarak 5 gün zorlama hapsi verdi.
YILDIRMAYA ÇALIŞIYOR
Erhan Kanioğlu'nun zorlama hapsini çekmek için 29 Mart'ta Çorlu Cezaevi'ne girdiğini belirten Meral Kaplan'ın avukatı Zeynep Hatemi, yaptığı açıklamada şöyle dedi;
"Erhan Kanioğlu, müvekkile ve yakınlarına yaklaşmamasına ilişkin Aile Mahkemesi tarafından verilen koruma kararını açıkça ihlal etmiştir. Erhan Kanioğlu, Meral Kaplan Kanioğlu'na karşı dört yaşındaki küçük çocuğunu kullanmaktan çekinmemekte, müvekkili hukuki süreçte yıldırmaya çalışmaktadır.
Bu şahsın suç teşkil eden ve hukuk tanımaz ve toplumca benimsenen etik değerlere aykırı eylemlerine karşı, müvekkilimiz küçük çocuğunun en iyi şekilde bakımı ve iaşesi için sürdürdüğü hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir" dedi.
Zeynep Hatemi, Meral Kaplan, annesi ve çocuğu dahil olmak üzere, diğer yakınlarının maruz kaldığı onur kırıcı hareketler ve diğer suçlar karşısında müvekkilinin tüm yasal haklarını kullanmaya devam edeceğini belirtti.
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