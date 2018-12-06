Meral Kaplan'a 20 yıllık arkadaşı Seçkin Piriler'in haciz göndermesiyle birlikte. Demet Akalın Meral Kaplan'a destek çıkmıştı. Ardından Meral Kaplan'dan, Demet Akalın'a teşekkür gelmişti. Bu olaylarla gündem olan Meral Kaplan sevenleri tarafından araştırlıyor. Peki, Meral Kaplan kimdir, kaç yaşında,nereli?

MERAL KAPLAN KİMDİR?

Meral Kaplan, 8 Nisan 1984 yılında Lüleburgaz'da doğdu. Trakya Üniversitesi Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği bölümünü bitirdikten sonra İstanbul'a gelerek özel bir eğitim merkezinden diksiyon ve spikerlik diploması almıştır. Daha sonra Akademi Hayat ve Plato oyunculuk okullarını bitirmiştir. Ayrıca Murat Göksu, Hasan Şahin, Turgay Tanülkü, Ayla Algan gibi oyuncu koçlarından özel dersler aldı.

2006 yılında Halit Akçatepe, Gökhan Özen, ve Pakize Suda gibi isimler ile Sevda Çiçeği dizisinde Nazan rolünü canlandıran Meral Kaplan daha sonra da birçok dizi ve sinema filmi projesinde yer aldı.

Meral Kaplan, Fox Tv'de yayınlanan Süper Kulüp adlı magazin programını sundu.

2012 yılında Laz Vampir Tirakula filminde Myra karakterini canlandırdı.

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