Meral Kaplan’ın gözaltı görüntüsü ve soruşturmanın detayları ortaya çıktı

Oyuncu Meral Kaplan’ın ismi başlatılan bir dolandırıcılık ve sahtecilik soruşturmasına karıştı. Kaplan, Arnavutköy’deki bir arazi satışı sırasında sahte evrak düzenlediği iddia edilen şüphelilerle birlikte gözaltına alındı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, ünlü oyuncu Kaplan’ın karıştığı ‘Dolandırıcılık ve Sahtecilik’ soruşturması E.Y. ve E.Y. adlı kişilerin şikâyetiyle başlatıldı.

23 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI

Verilen şikâyet dilekçesindeki iddialara göre iki müşteki, Arnavutköy ilçesinde bulunan bir araziyi satın almak istedi. Bu istek üzerine S.Ö.(51) adlı kişi, bu arazinin satış yetkisinin kendisinde olduğunu söyleyerek iki müştekiden, aralıklı zamanlarda arkadaşlarıyla birlikte toplam 23 milyon lira para aldı. Verilen paralara rağmen bir türlü tapu devri işlemi gerçekleşmedi. Hazırlanan evraklarında sahte olduğunu anlayan iki müşteki dolandırıldıkları iddiasıyla oyuncu Meral Kaplan’ında aralarında bulunduğu kişilerden şikâyetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Şikâyet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda oyuncu Meral Kaplan’ın yer aldığı toplam 6 kişi gözaltına alındı. Kaplan, poliste, suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerin ardından Kaplan ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.