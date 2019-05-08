Ramazan'la beraber tüm islam alemi orucu bozan şeyleri merak etmeye başladı. Merhem orucu bozar mı? sorusu da bunlardan bir tanesi. Peki merhem orucu bozar mı? İşte Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nda ki cevap...

MERHEM ORUCU BOZAR MI ?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366, 367).