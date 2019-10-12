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HaberlerGündemCeylan Holding’in veliahtı Serkan Ceylan intihar etti - GÜNCEL HABERLER

Merhum işadamı Ağa Ceylan'ın oğlu Serkan Ceylan 7. kattan atlayarak hayatına son verdi

HABERTURK.COM

Ceylan Holding’in sahibi Ağa Ceylan’ın en küçük oğlu Serkan Ceylan apartmanın 7’inci katından atlayarak intihar etti. Serkan Ceylan 2005’de Ankara’da kumar borcu yüzünden 1 kişiyi öldürmek, 4 kişiyi yaralamak suçundan tutuklanmıştı. Kaldığı cezaevi müdürünü de ayaklarından vuran Serkan Ceylan ablasının evinde bir yıldır kaldığı öğrenildi

Serkan Ceylan

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre bugün saat 17:00 sıralarında polise gelen bir ihbarda, bir kişinin Şişli Fulya’da yüksekten düştüğü belirtildi. Hızlıca olay yerine giden polis, Ceylan Holding'in sahibi Ağa Ceylan’ın en küçük oğlu Serkan Ceylan’ın cesediyle karşılaştı. Görgü tanıkların polise verdiği bilgiye göre, Serkan Ceylan'ın kaldığı 7’inci kattan aşağı attığı anlaşıldı. 

7. KATTAN ATLAYARAK CANINA KIYDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın detaylarına ulaştı. polisin ulaştığı bilgilere göre, Serkan Ceylan’ın 1 yıldır ablasının evinde kalıyordu. Olay günü kaldığı odanın kapısını kilitleyen Ceylan , 7’inci kattaki pencereden atlayarak intihar etti.

BİR HAFTA ÖNCE AĞABEYİ VEFAT ETMİŞTİ

Sürdürülen çalışmada Ceylan’ın bir hafta önce ağabeyi Orhan Ceylan’ın organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybettiği ve bu yüzden moralinin çok bozuk olduğu belirlendi. Sakinleştirici ve antidepresan ilaçlar kullandığı öğrenilen Serkan Ceylan’ın intihar ettiği kesinleşti.

CEZAEVİ MÜDÜRÜNÜ YARALAMIŞTI

Serkan Ceylan’ın geçmişiyle ilgili ilginç detaylar bulunuyor. Ceylan Holding’in veliahttı olarak anılan Serkan Ceylan, 2005'te Ankara Keçiören'de kumar borcu yüzünden 1 kişiyi öldürmek, 4 kişiyi de yaralamak suçundan tutuklandı. Ceylan, Ankara Şaşmaz'daki yarı açık cezaevine konuldu.

2008’de kaldığı cezaevinde çıkardığı olaylar nedeniyle Sincan’a gönderilmek istenen Serkan Ceylan, kendisine kararı tebliğ eden cezaevi 2. müdürünü tabanca ile ayaklarından vurmuştu.

Sonrasında inşaatçı işadamı Ağa Ceylan'ın oğlu Serkan Ceylan babasının inşa ettiği Sincan Kapalı cezaevine nakledilmişti.

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