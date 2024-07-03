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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Merih Demiral'ın gol sevincine soruşturma - Futbol Haberleri

        Merih Demiral'ın gol sevincine soruşturma

        UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 12:18 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:05
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        Merih Demiral'a soruşturma
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        UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.

        Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.

        Merih Demiral maçtan sonra sevinci hakkında yaptığı açıklamada, "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum!" sözlerini sarf etmişti.

        BELLINGHAM DA SEVİNCİYLE İNCELEMEDE!

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        UEFA, gol sevinci sırasında etik davranış kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz futbolcu Jude Bellingham hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

        Son 16 turunda İngiltere'nin Slovakya'yı 2-1 yendiği maçın 90+5. dakikasında beraberlik golünü atan Bellingham, rakip takım yedek kulübesine doğru abartılı bir sevinçte bulunmuştu.

        YANIT VERDİ

        Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan açıklama yapan genç futbolcu, "Maça gelen bazı yakın arkadaşlarıma yönelik yaptığım kendi aramızdaki bir şakaydı. Slovakya takımına ortaya koydukları performanstan dolayı saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        ASKER SELAMINA SORUŞTURMA GELMİŞTİ

        2019'da Fransa ile deplasmanda oynanan maçta beraberlik golünün ardından Milliler asker selamı vermişti. UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Türkiye-Arnavutluk ve Fransa-Türkiye maçlarında A Milli Takım'ın yaşadığı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi. Ancak soruşturmadan bir şey çıkmamıştı.

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        İRFAN CAN'A DA CEZA ÇIKMADI

        Öte yandan Medipol Başakşehir'in yine 2019'da UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçtaki tek golü atan İrfan Can Kahveci ve arkadaşları, gol sevinci sırasında asker selamı vermişti. UEFA, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu için soruşturma başlatsa da ceza çıkmamıştı.

        BAKAN BAK'TAN DESTEK

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Merih'e destek paylaşımı geldi. Bakan Bak, Merih Demiral'ın bozkurt işareti yaptığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Uzun uzun yazmaya gerek yok…" ifadelerine yer verdi.

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