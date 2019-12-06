Beycan Üçkardeş'in haberine göre, olay Mersin Şehir Hastanesi A Kapısı önünde meydana geldi. Engelli olduğu için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak simit satma aracı isteyen Süleyman Berk'e bir araç tahsis edildi.
NAKLİYE ARACINA YÜKLEYİP GÖTÜRDÜLER
Berk, hastane kapısı önünde kendisine izin verilen noktada simit satmaya başladı. Engelli adam akşam saatlerinde aracı zincirle bağlayarak evine gitti.
İki hırsız aracın zincirini kırarak hastane önünden sürükleyip ana yola oradan da çağırdıkları bir nakliye aracıya yükleyerek götürdü.
Sabah hastane önüne elinde simitlerle gelen engelli adam arabasının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis çalınan aracın taşındığı nakliye aracının plakasına ulaştı.
İki hırsız kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.
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