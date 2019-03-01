Mersin'in Akdeniz ilçesinde, salı günü akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde cinayetle biten bir kuyumcu soygunu yaşandı. Yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen kişi, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü.

ÖZEL BİR BİRİM KURULDU

DHA'da yer alan habere göre altınları alan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından özel bir ekip oluşturan Mersin Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmada olayın aynı mahallede annesi ile birlikte oturan polis memuru V.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

ANNE İLE OĞLU SORGUYA ALINDI

Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekât ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü´ne getirelen 2 kişi sorguya alındı.