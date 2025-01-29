Mersin'de "Kedi Kısırlaştırma Merkezi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılda 3 kez doğum yapma ihtimali bulunan sokak kedilerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasının önüne geçmek ve dengeli bir hayvan popülasyonu sağlamak amacıyla Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ni hizmete açtı.

Bahçesinde, mahallesinde veya sokakta baktığı kedileri olan gönüllülere ücretsiz şekilde hizmet veren merkez, randevu sistemiyle çalışıyor. Uzman veteriner hekimlerin gözetiminde steril bir ortamda kısırlaştırma işlemini yapılan kediler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına 5 gün boyunca gözetim altında tutularak, gönüllülere tekrar teslim ediliyor.

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Kedisi 5'ten fazla olan ve kendi imkanlarıyla kedilerini getiremeyecek vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından araç ve kutu imkanı da sunuluyor. Kısırlaştırma işleminin yapıldığı merkezde, hem genetik hastalıkların yayılmasının hem de genel sağlık problemlerinin çoğalmasının önüne geçilmesi de hedefleniyor. Mezitli İtfaiye biriminin yanında yer alan merkez, her gün 08.00 ile 17.00 arasında açık olup, kısırlaştırma işlemleri salı ve çarşamba günleri 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılıyor.

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Gönüllülere daha önce gerçekleştikleri kısırlaştırma sayısı kadar mama desteği sunan Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayı 2025’te de devam ettirecek. Merkezden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ‘Teksin’ üzerinden randevu oluşturarak başvurularını yapabilecekler.

Kedi Kısırlaştırma Merkezi’nde veteriner hekim olarak görev yapan Yusuf İncir, daha önce tüm kısırlaştırma işlemlerinin Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldığını belirtti.

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Oraya götürülen kedilerin bazılarının enfeksiyon taşıdığını, bu yüzden diğer hayvanların da hastalık kapma riskini artırdığını ifade eden İncir, bunun önüne geçebilmek için yeni açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde hizmet vermeye başladıklarını kaydetti.

İncir, "Vatandaşlarımız, sokakta yaşayan canlara hizmet gayesiyle onların tedavisi ve kısırlaştırılması için özel hekimlere gidebiliyorlardı. Artık vatandaşlarımız, sokakta baktıkları kedileri buraya getirerek ücretsiz kısırlaştırabilecekler" dedi.